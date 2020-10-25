الجمعة.. موسيقى عمر خيرت على مسرح المنارة بالقاهرة

يحيي الموسيقي الكبير عمر خيرت، حفله المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

يقام الحفل يوم الجمعة القادم الموافق 30 أكتوبر، على مسرح المنارة المفتوح، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، ولم يتبقى سوى عدد محدود من التذاكر.

يذكر أن خيرت قد أحيا حفلًا موسيقيًا يوم الجمعة الماضية في مدينة الإسكندرية، في قصر الحرملك بالمنتزه، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد معالالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الحضور.

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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا

كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض؛ إذ إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.