الجمعة.. حفل نسمة عبدالعزيز في دار الأوبرا

تستعد العازفة نسمة عبد العزيز، لحفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والثقافية والفنية.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، على المسرح المفتوح في الأوبرا، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على أن يكون

سعر التذكرة موحد بقيمة 100 جنيه.

أحيت نسمة عددا من الحفلات في الأوبرا خلال الفترة الماضية، وشهدت الحفلات حضور كامل العدد من محبيها ومتابعيها، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذالاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.