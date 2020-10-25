بفستان الأميرات.. ريا أبي راشد تتألق في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". نشرت "ريا" صور لها من عرض فيلم thefurnace للفنان أحمد مالك، وعلقت عليهم قائلة: "كانت ليلة مليانة نجوم، فستان للعرض الاول لفيلم thefurnace"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. الاول لفيلم thefurnace"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر. Advertisements

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