"حسام داغر في كواليس الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة

شارك الفنان حسام داغر متابعيه صورة جديدة له من كواليس الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"داغر" خلال الصورة برفقة كل

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من الفنانين محمد ثروت وشيكو وسامي مغاوري، وعلق عليها قائلاً:"شخصية رجب إبن شناكل، مسلسل اللعبه الجزء التاني ليفيل الوحش"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا لع نجاح المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال حسام داغر مسرحية"صباحية مباركة" تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، أوس أوس، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.