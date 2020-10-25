بالفيديو: بـ 7801 ألماسة… خاتم يدخل “غينيس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 05:22 مساءً - منذ دقيقتين

بخاتم يحتوي على 7 آلاف و801 ألماسة، سجل صائغ هندي رقماً قياسياً بموسوعة “غينيس” للأرقام العالمية.

ووفقاً للموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية ” guinnessworldrecords”، فإن كوتي سريكانث بصفته مؤسس شركة هولمارك للمجوهرات، ومالك متجر “The Diamond Store by Chandubhai” للمجوهرات في حيدر آباد، قضى الكثير من حياته محاطاً بالمجوهرات، لكن إحداها تميزت عن البقية وهي الألماس.

ألهمه ذلك لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الألماس المرصع في حلقة واحدة، بوضع هذا الرقم الاستثنائي من الألماس الطبيعي في خاتم على شكل زهرة، أطلق عليه اسم ” The Divine – 7801 Brahma Vajra Kamalam”، الخاتم الذي كشف النقاب عنه الإثنين الماضي في المتجر، والذي يعد أول رقم قياسي عالمي يحقق في “غينيس” للمجوهرات في جنوب الهند.

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بدأت عملية تصميم الخاتم في أيلول 2018، عندما كان مجرد رسم بالقلم الرصاص، وتم اختيار زهرة كمصدر إلهام لتصميم قطعة المجوهرات الفريدة من نوعها، بحسب التقاليد الثقافية الهندية، حيث تعد الزهور دليلاً على جوهر النقاء.

وعن تصميم خاتم الألماس قال سريكانث: “عملنا مع العديد من التصاميم المستندة إلى الزهور، من بينها تصميم زهرة الكاميليا، الذي سمح بدمج الفكر التقليدي والمعاصر وكان له جاذبية بصرية أكبر”.

وبمجرد الانتهاء من التصميم، استخدم فريق “Hallmark Jewellers”، التصميم بمساعدة الكمبيوتر لمعرفة عدد قطع الألماس التي يحتاجون إليها لتنفيذ الخاتم الذي صمموه.

واستغرقت عملية التخطيط الأولي هذه حوالي 45 يوماً، وبحلول آذار 2019، أنشأت القاعدة الحلقية، وبمجرد حصولهم على العدد الدقيق للألماس في أيار 2019، بدأوا في شرائه.

وانتهى تنفيذ الخاتم في آب 2019 بإعطائه اللمسات الأخيرة في متجر المجموعة في حيدر أباد.