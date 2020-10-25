تراند اليوم : أحلام ميكس – عطورها ومجوهراتها وقصرها في فرنسا وتدعو العرب للمقاطعة

رغم أنها تمتلك قصرا في فرنسا، وتتباهي بعطورها ومجوهراتها وأزياءها الباريسية، إلا انها دعت متابعيها لمقاطعة فرنسا ونشر هاشتاج ” إلا رسول الله” …

الفنانة أحلام تجسد هنا حجم التناقض العربي الأصيل.

تابع العرب بكل اهتمام تريند ” لوردينا ” والملايين شاهدوا الفيديو الخاص برقصتها القصيرة.

والكل تابع مهرجان الجونة واطلالات النجمات، وتابعوا البطاة وغير البطانة..

لكن نفس المتابعين انتفضوا بهاشتاج ” إلا رسول الله ” ..

شعوب متدينة بطبعها أوي.

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اليكم خناقة أحلام مع احدى متابعتها :

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهانته للدين الإسلامي، وطالبت متابعيها بأن ينشروا هاشتاج “إلا رسول الله”.

ووقعت مشادة كلامية بين أحلام وإحدى متابعيها، عندما سألتها عما ستفعله في منزلها في فرنسا ومجوهراتها الفرنسية، لتهاجمها أحلا قائلة: “احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي ماكرون”.

وكتبت أحلام تغريدة على تويتر: “افيقوا .. رسول الأمة يُهان من السفيه #ماكرون .. رسولكم محمد يا مسلمين وانتوا متفرجون اجعلوا ترند تويتر يتعدى الملايين تغريده جاهزين والا نايمين #إلا_رسول_لله #إلا_رسول_الله_يافرنسا #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم”.

وعندما سألتها إحدي المتابعات “فقنا وصحينا وصحصحنا خبرينا شو نعمل بعدين؟ وخبرينا شو حتعملي انتي ببيتك بدوفيل والأزياء والمجوهرات الفرنسية، يكفي عبث بمشاعر الناس .. وهاجمتها أحلام قائلة: “احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي مكرون من فلوسي وفرنسا مش بلد ابوه بالوراثه وبدل ما تتفلسفين اكتبي تغريده ل رسول لله لعلها تشفع لك #إلا_رسول_الله_يافرنسا قالت يكفي عبث بمشاعر الناس للأسف في ناس ماتت مشاعرها”.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون شن حملة إساءة للإسلام والمسلمين في فرنسا، بسبب إقدام شاب شيشاني على جريمة قطع رأس مدرس بسبب رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام المعلم الفرنسي صمويل باتو بعرض صور كرتونية تسيء للرسول عليه الصلاة والسلام.

وقال ماكرون في حفل تأبين المعلم الفرنسي “إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية، في إشارة إلى الرسوم المسيئة التي عرضها المدرس على تلاميذه”

كما أطلقت العديد من الدول العربية، حملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية، في سياق الحملة الفرنسية ضد الإسلام.