تراند اليوم : الهضبة هيحلي يومك بأغنيته الجديدة ” الجو جميل ” – إسمع وإستمتع

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة “الجو جميل” والتي ستطرح كاملة خلال الفترة القادمة عبر خدمة Vodafone music.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس .

وكان الهضبة قد طرح مقطعا تشويقيًا من الأغنية مساء أمس السبت مكتفيًا ببضع ثواني من المقدمة الموسيقية للأغنية .

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة ” أهي أهي” والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

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ومن ناحية أخرى ظهر الهضبة مؤخرًا بنيولوك مختلف، وذلك خلال إحيائه أحد حفلات الزفاف في القاهرة، ولفت الشكل الجديد للهضبة أنظار متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته “يابلدنا ياحلوة” والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته “أماكن السهر” والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة