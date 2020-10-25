تراند اليوم : ضيف جديد يمنع ريهام عبد الغفور من حضور مهرجان الجونة – إتفرج

أوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور سبب عدم حضورها افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي؛ ردا على أحد متابعيها، على “إنستجرام”؛ حيث سألها: “مرحتيش المهرجان ليه السنة دي؟ فقال متابع آخر: “كانت حامل، خلفت من مدة قصيرة”.
وردت الفنانة ريهام عبد الغفور: “هروح في الختام إن شاء الله. محصلش! ابني الصغير عنده 8 سنين”.
ريهام عبدالغفور شاركت في موسم 2019، بمسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربيني، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك.
https://www.instagram.com/explore/locations/4676100/four-seasons-resort-sharm-el-sheikh-egypt/?utm_source=ig_embed