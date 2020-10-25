تراند اليوم : والد المطربة بوسي بيعيط : مش لاقي أكل

قال والد بوسى خلال حلوله ضيفاً ببرنامج واحد من الناس على الحياة ، اننى اعانى من ظروف مادية صعبة فى الفترة الاخيرة وتدهور فى حالتى الصحية ، وان بوسى ابنتى كانت تتواصل معى فى الماضى واخر 3 سنيين انقطع التواصل بينى وبينها وتتهرب منى

واضاف محمد شعبان والد المطربة بوسى ان من قام بتربيتها هيا امها ،ولكنى انا ابوها ولا يجب ان تنسى ذلك ولم يحدث عتاب بيننا حول تقصيرى فى بعض الامور

واعترف والد بوسى بتقصيره فى تربيتها ولم يقم برعايتها وكانت تبعتلى المال حتى انقطع هذا الأمر منذ 3 سنوات ، ولا ترد على تليفوناتى

واضاف انها تعاملني بطريقة صعبة ولا تقف بجانبى فى السنوات الاخيرة وتحدثت معها اننى بحاجه الى عمليه بعينى وعداد المياه يحتاج الى 10 آلاف جنيه ، وقالت لى سوف ارسل لك ، ولكنها لم ترسل لى على الرغم انى استلفت فلوس

ولماذا توجهت للإعلام والصحافة أجاب اني يأست من عدم ردها وتهربها منى ، وعندما تم نشر خبر بالجريدة اتصلت بى وقالت انسى ان لك بنت اسمها بوسى ، وقمت بشكواها الى هانى شاكر نقيب الفنانيين ولم يحدث جديد

ووجه رسالة إلى ابنتها انه يريد اجراء عملية بعينه ، واستجاب د. عمرو الليثى مداخلة مع احد كبار الأطباء وتم التكفل بإجراء العملية وحول مشكلة المياه سيتم حلها من خلال إحدى الجمعيات

ووجه الليثى فى اخر البرنامج رسالة الى بوسى ان ترضى والدك وتقفى بجواره ، وللاب بمحاولة السماح ولا يغضب عليها

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة على شاشة الحياة