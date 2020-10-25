تراند اليوم : منة فضالي : لو هزيت وسطي هقعد الرقاصين في بيوتهم

قالت الفنانة منة فضالي بطلة ” فيلم زنزانة 7 ” خلال حلولها ضيفة وأسرة العمل ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى ، انها لم تكن ترغب فى ان تقوم بدور راقصة فى الفيلم ، ولكن بعد المشاورات والتعمق فى الشخصية وافقت وبدأ التصوير

وتابعت فضالى وكانت المشكلة اننى فقدت جزء كبير من وزنى اثناء التصوير وبدل الرقص لم تكن على مقاسى ، وهذا سبب العديد من المشاكل

وعن مشاريعها المستقبلية أشارت بأن هناك مسلسل جديد قصته تدور حول بيت الطالبات مع الفنان منذر رياحنة وعدد من النجوم من مصر .

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة على شاشة الحياة