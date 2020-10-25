أسماء جلال تعلن شفائها من فيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية أسماء جلال شفائها من فيوس "كورونا"، والذي اصيبت به منذ أيام قليلة.

أسماء أكدت أنها تعافت تماما بعدما مكثت في العزل المنزلي لعدة أيام، حيث جاءت آخر نتيجة تحليل لها سلبية، لافتة إلى أنها تنتظر الآن تعليمات الطبيب حول فترة النقاهة والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.

وكانت الفنانة المصرية الشابة أسماء جلال قد كشفت منذ فترة عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

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الفنانة الشابة ظهرت في الصورة وهي مغطاة باللحاف بشكل كامل، كما وضعت مجموعة من الأدوية أمامها، مما كشف عن مرضها.

يذكر أنه يعرض لأسماء جلال حاليا الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، كما تنتظر عرض فيلم "الصندوق الأسود" يوم 28 أكتوبر الجاري، والذي تشارك به إلى جانب النجمة منى زكي.