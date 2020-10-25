أحمد حلمي يشكر مهرجان الجونة السينمائي.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - حرص النجم أحمد حلمي، على توجيه رسالة شكر لإدارة مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تكريم مهندس الديكور أنسي ابو سيف. ونشر حلمي صورة لأنسي عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا:"مصر فيها حاجات حلوة.. أنسي أبوسيف حاجة منهم.. مبروك التكريم يا أستاذ أنسي.. وشكرًا مهرجان الجونة السينمائي لتكريم عباقرة مصر من الفنانين". احمد حلمي Advertisements على جانب آخر كشف الفنان المصري أحمد حلمي مؤخرا إنه سيخوض تجربة الدراما كبطولة مطلقة لأول مرة. وقال حلمي خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، إنه يحضر لفيلم ومسلسل جديد. وأضاف أنه يجهز المسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل، إذا تمت كتابته وانتهت في فترة تجعله يستطيع التصوير بشكل جيد، سيكون جاهزا في الموسم الرمضاني المقبل.

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