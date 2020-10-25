ناهد السباعي في أحدث جلسة تصوير بالأبيض القصير.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة، حازت إعجاب متابعيها ومحبيها.

وظهرت ناهد، في الفوتوسيشن الجديد التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وهي تجلس فوق السيارة، مرتدية فستانًا قصير أبيض اللون وتسريحة شعر غير مبالغ فيها.

ناهد السباعي

ناهد السباعي

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وكانت الفنانة ناهد السباعي، قد كشفت عن البرومو الدعائي التشويقي لفيلم "ماكو"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية قريبًا.

فيلم "ماكو" يشارك في بطولته كل من ناهدالسباعي ونيقولا معوض وسارة الشامي وبسمة وعمرو وهبة وفريال يوسف وخالد أنور ومحمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "النهاية"، بطولة النجم يوسف الشريف.

المسلسل شارك فيه كل من سهر الصايغ، الفنان عمرو عبد الجليل، وشريف منير، وأحمد وفيق، وهو فكرة يوسف الشريف ومن تأليف عمرو سمير عاطف ، وإنتاج سينرجي.