منى هلا تحتفل بعيد ميلادها برسالة غاضبة.. وتكشف عمرها الحقيقي: كله يحط لسانه فى بقه

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية منى هلا بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 25 أكتوبر، برسالة غاضبة وجهتها لكل من يروّج معلمومات وأخبار كاذبة عنها.

منى كشفت عمرها الحقيقي، حيث أكدت أنها اليوم تتم 36 عاما، حيث قالت: "النهاردة كملت ستة وتلاتين سنة وبوجه كلامى بس لأشباه الصحفيين و أشباه الفنانين اللى بيكتبوا او بيقولوا عنى حاجات مش صحيحة".

وأضافت: "أولا أنا مش عارفة ازاى ضميرك بيبقى مستريح و انت طالع فى برنامج تشوه صورة حد او تحكى وتلفقله قصص عمرها ما حصلت او تكتب عنه خبر مش صحيح؟؟؟؟.. ثانيا الفن و الصحافة براء منكم لانهم مهنتين ليهم علاقة بالصدق و الأمانة فى الحكى و أنتوا لا تمتوا ليهم بصلة".

وتابعت: "ثالثا أنا مؤمنة بأنه " كما تدين تدان " و حقيقى مش مسامحة أى حد كتب عنى كلمة او معلومة مش صحيحة و لا مسامحة أى زميل طلع لفقلى قصص و حكى عنى حكايات عمرها ما حصلت و شايفة ان السنة دي جاية بتصفى حسابات ناس كتير جدا و كله هيشيل أوبح واللى زرع حقد و غل و كراهية هتتردله بشكل أو بأخر ".

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وأكملت: "رابعا اللى بتعملوه ده جريمة اسمها التزوير فى الحقايق و مفيش ضمير و لا قانون و لا انسانية يوافق عليها... خامسا انا عندى أهل و قرايب و صحاب مقربين و الكلام المعفن اللى بتقولوه و بتكتبوه ده بيجرحهم فلو حد فيكم بيكرهنى او فيه تار شخصى يجى يخلصه معايا مش لازم تقرفوا الناس اللى بيحبونى بالتضليل اللى بتعملوه او بتقولوه ده.".

وأضافت: "أنا عندى لسان و بعرف اتكلم و اعبر عن نفسى كويس جدا و مش محتاجةحد يقوم بده بالنيابة عنى و لو عاوزة عندى كذا حد من الصحفيين المحترمين جدا من اصدقائى بيعرفوا يوصلوا كل اللى بقوله بكل صدق و امانة فمحدش عاوز خداماتكم الجليلة.. كله يحط لسانه فى بقه و اللى ما يعرفنيش مايتكلمش و لا يكتب عليا معلومات و اشاعات مش صح لمجرد انه مأجور من ناس معندهاش انسانية و لا مهنية و لا ضمير".

الفنانة المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "كل سنة وأنا طيبة وبخير و حواليا ناس جدعة و حقيقية مش مزيفة و لا كذابة و لا مضللة".