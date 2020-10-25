شاهد.. إنجي المقدم على السجادة الحمراء بفستان مكشوف البطن

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها بصور جديدة أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائية والذي انطلق يوم الجمعة الماضي بتوجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وظهرت إنجي على الريد كاربت بإطلالة جريئة إلى حد ما حيث ارتدت فستانًا مكشوف البطن، وبه فتحة كبيرة من ناحية الرجل اليسرى، مع انسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب بسيط مناسب لبشرتها ومع لون الفستان أيضًا.

انجي المقدم

وعلى الرغم من أن الفستان كشف عن أجزاء من جسدها إلأ أن إطلالتها حازت إعجاب الكثير من متابعيها فور نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

Advertisements

انجي المقدم

انجي المقدم

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما.