فن ومشاهير

شاهد.. إنجي المقدم على السجادة الحمراء بفستان مكشوف البطن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة إنجي المقدم، جمهورها بصور جديدة أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائية والذي انطلق يوم الجمعة الماضي بتوجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وظهرت إنجي على الريد كاربت بإطلالة جريئة إلى حد ما حيث ارتدت فستانًا مكشوف البطن، وبه فتحة كبيرة من ناحية الرجل اليسرى، مع انسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب بسيط مناسب لبشرتها ومع لون الفستان أيضًا.

ba939cd80c.jpgانجي المقدم

وعلى الرغم من أن الفستان كشف عن أجزاء من جسدها إلأ أن إطلالتها حازت إعجاب الكثير من متابعيها فور نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

Advertisements

d3e4286ba6.jpgانجي المقدم

32d7e0b335.jpgانجي المقدم

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة المصرية إنجي المقدم في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

والفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إنجي المقدم على السجادة الحمراء بفستان مكشوف البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا