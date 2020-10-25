فيديو| جومانا مراد: "مبتخانقش مع جوزي.. الله أكبر"

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة السورية جومانا مراد، على عددًا من الأسئلة خلال لقائها مع قناة on e في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة والتي حضرته بصحبة زوجها.

وكشفت جومانا عن عدد أبنائها، قائللة:"بقي عندي 3 عيال محمد وعلي وديانا ربنا يخليهملي".

وعندما سألها المذيع إذا كانت تتشاجر مع زوجها أم لا، ردت قائلة:"الحمدلله مبنتخانقش.. الله وأكبر"، كما أهدته أغنية الحب كله لكوكب الشرق أم كلثوم، بينما هو أهداها أغنية "أنت عمري".

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وطلب المذيع من جومانا، أن تغني أغنية المهرجانات الشهيرة "بنت الجيران"، لطلبي طلبه وتغني جزء صغير منها ضاحكة.

وخاضت جومانا مراد، الدراما الرمضانية الماضية من خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، التي لعبت بطولته النجمة يسرا.

المسلسل من بطولة يسرا وكوكبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وسلوى عثمان وتيام مصطفى قمر.

وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.