صبري فواز ساخرا: آسف هاقطع عليكم الحوار الهام والمثمر حول الفساتين

رنا صلاح الدين - سخر الفنان المصري صبري فواز من الاهتمام الإعلامي الكبير بفساتين الفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، دون الاهتمام بالأفلام المعروضة.

فواز كتب، على حسابه الخاص على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "معلش ، أنا آسف ..هاقطع عليكم الحوار الهام و الجاد والمثمر حول الفساتين .. وتعالوا نتكلم فى شوية تفاهات كده ع الماشى ..شوف يا معلم ..تم فى افتتاح مهرجان الجونة عرض الفيلم الرائع/ "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية / كوثر بن هنية ".

وأضافت: "الفيلم من سنتين كان واحدا من المشاريع التى دعمتها منصة الجونة ..و خلال السنتين دول تم انتاج الفيلم وعرض فى مهرجان مونبلييه و مهرجان فينيسيا وأخد جايزة التمثيل لبطل الفيلم / يحيى ميهانى وجايزة الإدماج ".

وتابع: "يحكى الفيلم عن شاب سورى مستواه الاجتماعى متواضع تزوجت حبيبته من دبلوماسي سورى و سافرت إلى بلجيكا .. فقرر الشاب الهروب إلى لبنان و عمل بعض الوقت فى مفرخة كتاكيت .. ثم يتعرف على فنان تشكيلى أجنبى شهير ، و يعقد معه إتفاق ان يستخدم الفنان ظهر الشاب لرسم لوحة على شكل تأشيرة شينجين، مقابل أن يساعده على السفر لبلجيكا لعرض اللوحة المرسومة على ظهره ".

Advertisements

صبري فواز

وأكمل: "ويسافر الشاب ويقيم فى فندق و يذهب إلى المعرض يوميا ..وتنشا المشاكل من إحساسه بالإهانة من ناحية .. و محاولاته للتواصل مع حبيبته السابقة .. الفيلم رائع فى حكايته و التمثيل حلو قوى.. والمزيكا حلوة .. والتصوير مبدع.. والأهم والمبهر ما قدمته المخرجة كوثر بن هنية من كادرات ساحرة ، كل لقطة عبارة عن لوحة تشكيلية ممتعة تمتلئ بالتفاصيل والالوان الدالة و المؤثرة والمحركة للحدث .. فيلم ممتع .. لازم يتشاف".

وأضاف: "زميلتنا الفنانة / سلوى محمد على .. Salwa Alyكانت فى الكرسى اللى جنبى .. بعد انتهاء الفيلم بعض الأصدقاء قالوا لها: هاتيجى تحضرى.... و قبل مايكملوا ردت عليهم : مش عاوزة أعمل أى حاجة دلوقت بعد الفيلم .. قلت لها :أيووووة .. نهدى كده و نستطعم بالراحة ".

واختتم كلامه بقوله: "آسف مرة تانية إنى قطعت عليكم مناقشات و تريندات الفساتين ، و شغلتكم ببوست طويل عن حاجات تافهة.. اتفضلوا كملوا هرى".