هؤلاء الفنانين يغادرون مهرجان الجونة.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - غادر عدد من الفنانين مهرجان الجونة، الذي تقام حاليا فاعليات دورته الرابعة التي انطلقت يوم الجمعة الماضية ومقرر استمرارها حتى الـ31 من شهر أكتوبر الجاري.

وغادر كلا من الفنان أحمد مالك والفنان أحمد رزق والفنانة أيتن عامر والفنانة مي سليم، وذلك لإرتباطهم جميعا بتصوير أعمال فنية تستوجب تواجدهم في القاهرة.

الفنان أحمد رزق والفنانة أيتن عامر سافروا معا، وذلك لإرتباطهم بتصوير مسلسل "في يوم وليلة"، الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الشتوي المقبل عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية، وينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ35 حلقة، ويشاركهما بطولته كلا من الفنانين، صلاح عبد الله، وداليا مصطفى، ونضال الشافعي، ومحمد مهران، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، وآخرين، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

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وغادرت الفنانة مي سليم هي الأخرى بسبب إرتباطها بتصوير مسلسل "ضربة معلم"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي عبر إحدى القنوات الفضائية، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته كلا من الفنانين، إنعام سالوسة، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، ومحمد عز، ومحسن منصور، وآخرين.

كما غادر الفنان أحمد مالك الذي يشارك في فاعليات هذه الدورة من المهرجان بفيلمه الإسترالي "حارس الذهب"، والذي عرض مساء أمس السبت في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بسبب إرتباطه بتصوير فيلم "قمر 14"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار عدد كبير من الفنانين من أبرزهم، أحمد الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومي الغيطي، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى إن هناك فنانين منعتهم ظروفهم من حضور الافتتاح، ولكنهم يتوجهون تباعا لحضور باقي فاعليات المهرجان، ومن ضمن الفنانين يأتي الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، حيث إنهم يتوجهون اليوم الأحد إلى هناك لحرصهم على حضور المهرجان.