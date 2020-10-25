بالرغم من مشاركته بفيلم.. أحمد مالك يغادر مهرجان الجونة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - غادر الفنان أحمد مالك مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت فاعليات دورته الرابعة يوم الجمعة الماضية، وذلك على الرغم من مشاركته في فاعليات المهرجان بفيلم إسترالي.

وغادر أحمد مالك المهرجان بسبب إرتباطه بتصوير دوره في فيلم "قمر 14"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار عدد كبير من الفنانين من أبرزهم، أحمد الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومي الغيطي، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وعرض الفيلم الإسترالي "حارس الذهب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك مساء أمس السبت ضمن فاعليات اليوم الأول من المهرجان، حيث إنه يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة له.

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فيلم "حارس الذهب" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد مالك، كلا من الفنانين الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان‪.‬

وتلقى فيلم "حارس الذهب" دعما إنتاجيا من عدد من الجهات الأسترالية وهي، ‪ Screen Australia ‬بالاشتراك مع‪ Screen West ‬و‪Lotterywest ‬، وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

يذكر أن فيلم "حارس الذهب" عرض لأول مرة عالميا، وذلك بعدما شارك في الدورة السابقة من مهرجان فينسيا السينمائي، ونال العمل استحسان كبير بعد عرضه، حيث كتبت عنه عدد كبير من المجلات العالمية، التي عبرت عن إعجابها بالعمل وإعجابها بأدء بطله أحمد مالك، ومن أبرز هذه المجلات، فاريتي والجارديان.