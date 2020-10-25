خاص.. عمرو دياب في طريقه للجونة وبصحبته دينا الشربيني

رنا صلاح الدين - يتواجد عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي، ويحرص الهضبة عمرو دياب على التواجد في المهرجان بشكل شبه سنوي، إضافة إلى إنه يحرص على تقديم حفل لضيوف المهرجان.

وعلم موقع "الخليج 365" من خلال مصادره داخل مهرجان الجونة إن الهضبة عمرو دياب سيسافر اليوم الأحد إلى هناك، مشيرين إلى إنه من المقرر أن يصل في المساء.

وتابعت مصادرنا وأكدت إن الهضبة يسافر وبصحبته الفنانة دينا الشربيني، مشيرين إلى إن هناك نية لتقديم حفله، الذي يقدم بشكل دائم منذ أن انطلقت الدورة الأولى للمهرجان.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح أمس السبت أغنيته الجديدة "أهي أهي"، وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.