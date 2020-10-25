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رنا صلاح الدين - شهدت السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلق يوم الجمعة الماضية، تألق عددًا من النجمات اللاتي خطفن الأنظار بالفساتين.
إطلالة الفنانات على الريد كاربت تنوعت بين البساطة والجرأة، وجاءت الأخيرة بشكل أكبر مما تعرضن لهجوم وانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الكثير من النجمات بشكل استفز الجمهور خاصة أن الفساتين كانت مكشوفة بطريقة مبالغ فيها سواء من ناحية الصدر أو في فتحة الرجل، ولعل أبرزهم الفنانة هدى الأتربي ورانيا يوسف وغادة عادل وأمينة خليل وسينتيا خليفة ونورهان منصور وجورجينا طواف، وغيرهم.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز فساتين النجمات التي أثارت جدلًا..
هدى الأتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
أمينة خليل
امينة خليل
امينة خليل
نورهان منصور
نورهان منصور
نورهان منصور
نورهان منصور
جورجينا طواف
جورجينا طواف
جورجينا طواف
سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| النجمات تتنافس في مهرجان الجونة على لقب الأجرأ.. فساتين مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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