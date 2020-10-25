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بالصور| النجمات تتنافس في مهرجان الجونة على لقب الأجرأ.. فساتين مثيرة

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رنا صلاح الدين - شهدت السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي انطلق يوم الجمعة الماضية، تألق عددًا من النجمات اللاتي خطفن الأنظار بالفساتين.

إطلالة الفنانات على الريد كاربت تنوعت بين البساطة والجرأة، وجاءت الأخيرة بشكل أكبر مما تعرضن لهجوم وانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الكثير من النجمات بشكل استفز الجمهور خاصة أن الفساتين كانت مكشوفة بطريقة مبالغ فيها سواء من ناحية الصدر أو في فتحة الرجل، ولعل أبرزهم الفنانة هدى الأتربي ورانيا يوسف وغادة عادل وأمينة خليل وسينتيا خليفة ونورهان منصور وجورجينا طواف، وغيرهم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز فساتين النجمات التي أثارت جدلًا..

هدى الأتربي

becba6a8f1.jpgهدى الاتربي

7ba6c1640b.jpgهدى الاتربي

dca31f7561.jpgهدى الاتربي

8855dd21a1.jpgرانيا يوسف

3809943530.jpgرانيا يوسف

10ab3f7750.jpgرانيا يوسف

غادة عادل

0867d22c31.jpgغادة عادل

34d3fc471d.jpgغادة عادل

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31d0415cca.jpgغادة عادل

أمينة خليل

b231f9e862.jpgامينة خليل

f618cb2c27.jpgامينة خليل

نورهان منصور

eaf20e73e4.jpgنورهان منصور

ca9d5a8650.jpgنورهان منصور

%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9نورهان منصور

جورجينا طواف

3804025523.jpgجورجينا طواف

47ad2217e6.jpgجورجينا طواف

سينتيا خليفة

89662d7bde.jpgسينتيا خليفة

e1c4cc2685.jpgسينتيا خليفة

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