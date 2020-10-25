لهذا السبب.. وجه أحمد حلمي الشكر لمهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان أحمد حلمي، على توجيه الشكر لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، لتكريمه مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف.
ونشر حلمي، صورة له عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق : "مصر فيها حاجات حلوة .. أنسي أبوسيف حاجة منهم.. مبروك التكريم يا أستاذ أنسي.. وشكرًا مهرجان الجونة السينمائي لتكريم عباقرة مصر من الفنانين" .
يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة الإنجاز الإبداعي لمهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، الذي أهدى الجائزة والتكريم للمخرج شادي عبد السلام.
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