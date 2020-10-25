صور| أحدث ظهور لمصطفى فهمي وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة اللبنانية فاتن موسى صورًا تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر الثنائي في الصور خلال قضاء سهرة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة. وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

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