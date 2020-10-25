بالصور| "الجونة السينمائي" يناقش قضايا اللاجئين وأهمية دعمهم تحت عنوان "الأطفال مهمون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، جلسة نقاش تحت عنوان "الأطفال مهمون"، بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة ساويرس للتنمية، وأدارته الإعلامية ريا أبي راشد، في الجامعة الألمانية.

الجلسة شهدت حضور كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسفيرة د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والممثلة كندة علوش إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، عبر برنامج "زووم".

وقالت د هيفاء أبو غزالة إن جامعة الدول العربية تعمل جاهدة على وضع خطة شاملة لتأهيل الأطفال اللاجئين، بالإضافة إلى العمل على برلمان للأطفال ليتم تدريبهم على العملية الديمقراطية.

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وأشار كريم أتاسي إلى أن منطقتنا العربية تضم أكبر عدد لاجئين في العالم، وخص بالذكر مصر التي تضم أكثر من 85 ألف طفل لاجئ، من بينهم 4 آلاف طفل أتوا لمصر بدون ذويهم وهم أصعب الحالات لأنهم فقدوا كل شئ الأهل والوطن.

وأضافت المهندسة نورا سليم أن 80% من السيدات المتزوجات تتعرضن للعنف البدني من قبل أزواجهن وهذه نسبة كبيرة ومقلقة، لأن العنف ضد المرأة في نفس أهمية العنف ضد الطفل لأنه يؤدي إلى تفكك أسري. وقالت إن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تتعاون مع عديد من الجامعات الأهلية لتقديم الدعم النفسي عن طريق أخصائيين، منادية بحق الطفل في اللعب والإحساس بالأمان.

وأكدت الفنانة كندة علوش على أهمية استخدام منابر التواصل الاجتماعي لنشر الوعي عن قضية اللاجئين، منادية بنشر فكرة العمل التطوعي خاصة وسط الأجيال القادمة.

واختتمت حلقة النقاش المخرجة نادين لبكي التي شددت على أهمية دور السينما في تسليط الضوء على قضية العنف ضد الطفل.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان الجونة السينمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك للدفاع عن اللاجئين. إذ يسعى مهرجان الجونة السينمائي في النهوض بعمل المفوضية والدعوة لدعم للاجئين في مصر والعالم من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها المهرجان.