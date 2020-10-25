علي فازال: مصر بها أماكن رائعة يمكن التصوير بها وأتطلع لمشاهدة أفلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لقاءً مفتوحا في الجامعة الألمانية، بعنوان حوار مع علي فازال في افتتاح فعاليات منصة الجونة، أدارته الفنانة بشرى وتحدث نجم بوليوود، عن كواليس عمله في السينما الأمريكية، ومع جودي دانش في فيلم "فيكتوريا اند عبدول" وفيلمه الجديد "جريمة على النيل".

وقال فازال إنه سعيد بالعمل في الفيلم الجديد وأن مخرج الفيلم ممثل بالأساس وهو ما جعل أداءه في العمل يتدفق بسلاسة، وأنه عقد جلسات عمل وورشا للتحضير للفيلم.

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وأشار فازال إلي أنه يعتبر نفسه محظوظا بالعمل في الجزء السابع من fast and furious".

وأضاف علي فازال أنه لم يشاهد أفلام السينما المصرية ولكنه يعرف جيدا النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف ويتطلع للعمل في السينما المصرية ولمشاهدة أعمال سينمائية مصرية، ويعرف أكثر عنها، خاصة أن مصر بها الكثير من الأماكن الرائعة التي يمكن التصوير بها.

وحول دعمه المرأة وقضاياها، قال فازال إن والدته كانت نسوية بالمعني المعروف حاليا، وكانت ملهمة له في مجال دعم المرأة وقضاياها، وخطيبته ريشا تشادا تساعده في ذلك خاصة أنها هي أيضا مثال للمرأة القوية.