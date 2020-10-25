خالد النبوي ينشر صورًا تجمعه بمخرج "ممالك النار" من الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد النبوي صورًا تجمعه بالمخرج الإنجليزي بيتر ويبر، خلال حضورهما فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق "النبوي" على الصور:"تالت يوم من الجونة مع صديقي المخرج الإنجليزي بيتر ويبر مخرج ممالك النار". مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي، كندة حنا، محمود نصر، ومن تأليف محمد سليمان عبدالله، ومن إخراج أليخاندرو توليدو.

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