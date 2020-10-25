علي فازال: سعيد بوجوي بـ"الجونة".. ونحن بحاجة لغاندي كي يستحضر روح الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الرابعة، جلسة حوار للممثل الهندي الشهير علي فازال، المشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

أقيمت الجلسة في الجامعة الألمانية، وأدارت الحوار الفنانة بشرى، وتحدث عن سيرته، والصعوبات التي واجهها، وكيف دخل عالم التمثيل.

وعن الظروف التي مر بها العالم بسبب فيروس كورونا، قال فازال "البشر مختلفون في أمور كثيرة لكن الجميع لزم المنازل وشعرنا بنفس المشاعر لأننا أمام عدو مجهول ومختلف، شعرنا بنعمة، والأزمة أيضا ربطتنا بالجانب الآخر من الكرة الأرضية، وضعتنا جميعا في قارب واحد، أصبحنا مرتبطين بخيط واحد، وهي نعمة من الرب، نحن في حاجة لغاندي كي يستحضر روح الحب".

وتعقيبا على جملته الأخيرة قالت بشرى: "كل منا بداخله غاندي صغير، لا يظهر في كل الأحيان لكن في بعض الوقت"، وسألته عمن ساعده في رحلته وأخذ بيده ومتى حدثت الطفرة في مسيرته؟".

Advertisements

واجاب فازال "فيلم (فيكتوريا أند عبدول) منحني الفرصة، فبعد خضوعي لتجارب أداء اتصلوا بي بعد 25 يوما، والتقيت ستيفن فريرز المخرج صاحب الأفلام الرائعة، كان مسليا للغاية، كنت أظن أنني سأكتفي بالقراءة في غرفتي للتخضير للدور، لكنني رأيت رجل يمر من أمامي ويسألني ماذا تقرأ، كنت مرعوب وكنت بحاجة للتركيز كثيرا على قراءة الدور".

وحكى "الفيلم عن قصة حقيقية، وكان صعب لان كل شيء عن عبدول تم محوه، ولم يعد أحد يعرف عنه شيء، كان صديق الملكة فيكتوريا كان له تأثير كبير على العائلة المالكة، كانت تجمعه علاقة روحية، قرأت الخطابات التي ارسلتها له باللغة الأردية، وهي موجودة حتى الآن، ما تدميره كانت الخطابات باللغة الانجليزية".

وعن علاقته بالتمثيل والمسرك، قال إنه تعرف على المسرح من خلال شكسبير، وذلك في فترة المدرسة بعذما تعرض لكسر أبعده عن ممارسة أي نشاط فبم يجد وسيلة لتمضية الوقت سوى القراءة، وكان أول ما قرأه "العاصقة"، لتتطور علاقته بالمسرح في الجامعة.

وعن تواجده في مهرجان الجونة قال "ببقى سعيد وأنا هنا بحس براحة، طول الوقت بنكون شغالين نفسنا بصناعة الأفلام عشان نرسم بسمة، وبحب أجي اتفرج على الأفلام بعيدا عن الشغل".

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الرابعة أقيم لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات بحضور "بسمة، أحمد السقا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي، أروى جودة، عمرو يوسغ، كندة علوش، منة شلبي، جمال سليمان، باسل خياط، سلافة معمار، مي سليم، ميس حمدان، أيتن عامر".