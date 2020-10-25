تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من "أبلة فاهيتا من الدوبلكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد قناة ON لعرض الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس".
طرحت القناة إعلان البرنامج تعلن به عن عرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، على أن يبدأ عرض الحلقات يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر.
جدير بالذكر أن إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.
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