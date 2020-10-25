بالصور| بحضور نجيب ساويرس.. توقيع بروتوكول تعاون بين "جيميناي أفريقيا" و"تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد "the festival plaza"، ظهر اليوم الأحد 25 أكتوبر، توقيع بروتوكول تعاون بين جيميناي أفريقيا -التابعة لمجموعة أوراسكوم- ومنصة تيك توك، بحضور المهندس نجيب ساويرس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت شيرين ماجورة، مسؤولة الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا بتطبيق تيك توك: "سعيدة جدا بهذه الفرصة، وبتوقيعنا مع جيميناي أفريقيا خاصة في مهرجان الجونة السينمائي"، لافتة إلى أنهم مستمرون في السير بخطوات جادة في صناعة الإعلام، ومعبرة عن تقديرها للفرصة التي حصلوا عليها والمتمثلة في التعاون مع جيميناي أفريقيا. وأكدت أن المبادرة ستمنح الفرصة للمواهب الشابة للتجريب كيف يصبحون مبدعين مؤثرين.

وقال عدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا: "جيميناي من مجموعة أوراسكوم تتولى كل الشغل الخاص بريادة الأعمال، وندعم مثلما قال المهندس نجيب أمس المواهب الشابة، ونغطي من أفريقيا للشرق الأوسط ووصلنا لبعض دول أوروبا، وسنقدم دعما كاملا لكل رواد الأعمال في مجالات مختلفة من تدريب واستثمار وكل القنوات الممكنة الفعالة في ريادة الأعمال".

وتابع توما: "مع الجونة السينمائي اخترنا عشرة من رواد الأعمال لتطوير السينما، من خلال التكونولوجيا، عرضوا، مشاريعهم، أمس، في فعالية كانت ممتازة، وجاءنا رد فعل إيجابي، وثلاثة من المشاريع العشرة فازت، ومن المقرر أن ننفذ أفكارهم، وسنكمل الرحلة بدعم صناعة السينما مع التكنولوجيا بالتعاون مع تيك توك".

Advertisements

ولفت إلى وجود سؤال طرحه البعض حول العلاقة بين منصة الترفيه تيك توك وجيميناي أفريقيا؟

الأولى تهتم بمواقع التواصل الاجتماعي والثانية تهتم بريادة الأعمال. وقررنا توقيع اتفاق استراتيجي من أجل خدمة السينما ودعم صناعة السينما من خلال الشباب".

وتابع "جيميناي أفريقيا ستكون الذراع لتيك توك في مجال ريادة الأعمال، وتيك توك ستكون ذراعنا مع السوشيال ميديا".

وقال المهندس نجيب ساويرس: "الشباب يشتكي دائما من غياب الفرصة التي يعرض من خلالها شغله أو يساهم، وإذا جاءته لا يجد الدعم، هذه الاتقاقية تدعم الشباب وتدربهم".

وتابع: "تيك توك ممكن تعتبروها سينما قصيرة، ومن خلال مهرجان الجونة السينمائي الفرصة ستتاح للشباب، وبالنسبة لي هذا أهم شيء لأنهم من سيصنعون المستقبل، وإن شاء الله سيكون أفضل من الواقع".

تأتي المبادرة في إطار السعي للتأثير الإيجابي على النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات.