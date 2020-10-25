هل حمل ريهام عبد الغفور سبب على عدم حضورها مهرجان الجونة؟.. الفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور سبب عدم حضورها افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي؛ ردا على أحد متابعيها، على "إنستجرام"؛ حيث سألها: "مرحتيش المهرجان ليه السنة دي؟ فقال متابع آخر: "كانت حامل، خلفت من مدة قصيرة".

وردت الفنانة ريهام عبد الغفور: "هروح في الختام إن شاء الله. محصلش! ابني الصغير عنده 8 سنين".

ريهام عبدالغفور شاركت في موسم 2019، بمسلسل "زي ‏الشمس" ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داوود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك. ‎