فيديو.. تعرف علي أعضاء فابريكا المشاركين في حفل افتتاح الجونة مع فرقة رضا

شاركت مؤسسة فابريكا للمسرح الغنائي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث شاركت فرقة رضا علي المسرح، وقدمت الأداء الغنائي لأغنيات فرقة رضا بتوزيع جديد، كما شاركوا بالأداء الحركي علي المسرح.

وضمت قائمة أعضاء الفريق المشارك في الحفل كل من كريستسن مجدي ونتالي ألان و جانيت زكي وعاليا ندى وميرا وجيه ريتا سباع سارة سليم وعماد رشاد وكريم مصطفي وعمر وردة ومهاب قداح و دانييل هاني ومينا عيد ومحب سعيد ومصطفي زاهد، وضم الفريق المشارك المنسق مهاب قداح ومدير الفعاليات دينا الزلاقي ومؤسس والمدير

الفني الدكتورة نيفين علوبة ومصممة الرقصات الخاصة بفابريكا ميريت ميشيل

مهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في

العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية. يقدم المهرجان الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وتَمكيِن صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين. تتكون منصة الجونة السينمائية، من برنامجين: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما. تمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دولار أمريكي، للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج. تُمنح الجوائز بواسطة مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.

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