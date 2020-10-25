صدى إيجابي واسع لـ أولى حلقات قصة "لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا

حققت الحلقة الاولى من قصة "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، نجاح جماهيري ضخم ومتابعة إيجابية من محبيه، بالإضافة إلى تصدرها محركات البحث المختلفة فور عرضها.

تناولت بطلة القصة الفنانة جميلة عوض، مرض البهاق، للمرة الأاولى في سياق الدراما المصرية، باعتباره موضوع اجتماعي هام قليل العرض على الساحة الفنية.

أشاد متابعي المسلسل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالقصة وأداء جميلة عوض وانتظارهم لأحداث الحلقات القادمة وكيف ستواجه هذا المرض بين أفراد المجتمع.

وكانت آراء متابعي المسلسل على "تويتر"، كالآتي:

"شابوه لـ نجلاء الحديني مولفة حكاية لازم أعيش

"لازم أعيش رائعة جداً"

وأضافت آية ابراهيم، قائلة: فكرة أن مسلسل يتكلم عن البهاق حاجة في حد ذاتها مختلفة ورائعة، قد ايه الناس دي بتعاني من نظرات الناس والمجتمع ليها

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كلمة قالتها جميلة عوض في نص الحلقة لما بنت طلبت تستعمل حاجة من حاجتها "يعني مش هتقرفي مني" حيبت قد ايه الناس دي بتتوجع

بجد ، شابو بجد لكاتب القصة.

موضوع الحكاية جداً مهم ومبسوطة أنه وأخيراً أنطرح وأتمنى يتناقش بطريقة توعي المجتمع بمرض البهاق وبتقبل أنه مرض عادي مثل أي مرض، المجتمع يحتاج أفكار مثل فكرة الحكاية براڤو للصناع وشابوه جميلة عوض

وعلقت رشا على أحداث الحلقة قائلة :"لازم أعيش ياربي ع الحلقه بكيت والقصه جديده أول مره تنطرح"



قصة "لازم أعيش"، من بطولة :حكاية "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، ومن تأليف نجلاء الحدينى، إخراج مريم أحمدى.