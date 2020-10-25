شاهد.. خالد النبوي برفقة مخرج ممالك النار في مهرجان الجونة السينمائي

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه صورة جديدة له من فعاليات اليوم الثالث ل مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وظهر"النبوي" خلال الصورة برفقة المخرج الإنجليزي بيتر ويبر،

وعلق عليها قائلاً:"تالت يوم من الجونة، مع صديقى المخرج الإنجليزي بيتر ويبر ، مخرج ممالك النار "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

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يذكر أن مسلسل "ممالك النار" إنتاج الإمارات،

بطولة خالد النبوي، محمود نصر، رشيد عساف، منى واصف، كندة حنا، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج بيتر ويبر.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.