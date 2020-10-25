بالأبيض والأسود.. رانيا يوسف تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت"رانيا" صور لها من فعاليات المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"اليوم الثاني، مهرجان الجونة

السينمائي 2020"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي

من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة كريم قاسم، أحمد داوود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي، والذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.