شاهد.. هدى المفتي بإطلالة غريبة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها مجموعة صور جديدة لها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"هدى" صور لها من العرض الأول لفيلم the Furnace للفنان أحمد مالك، وعلقت عليهم قائلة:"من افتتاح

فيلم The Furnace في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعلقت عليها الفنان خالد منصور قائلاً:"أحسن فستان، عشان لما أرجع تعبان أنام على طول بالبيجامة"، كما علقت الفنانة جومانة مراد قائلة:"قمر".

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى المفتي مسلسل"فلانتينو"، التي شاركت به في الماراثون الرمضاني الماضي ، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، محمد الكيلاني، عمرو وهبة، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.