تحيى لأول مرة الفنانة ومذيعة البرامج زهرة رامي حفل لايف منفرد على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الجمعة المقبل الموافق 30 اكتوبر، على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً برفقة فريقها الموسيقى "ميكسر باند".
الإعلامية والفنانة زهرة رامى اشتهرت بتقديم البرامج الصباحية بعدة إذاعات و تميزت بلعبها على الميكسر و اختيارها للأغاني، بعد انفصالها عن فرقة أيامنا الحلوة تؤسس فرقة ميكسر التى تضم أبرع الموسيقيين
الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في الساقية زهرة رامي تحيي حفلًا غنائيًا لايف الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.