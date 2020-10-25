عمرو دياب يستعد لطرح أحدث أغانيه "الجو جميل"

نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب البرومو التشويقي لأغنية "الجو جميل"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

سيتم عرض الأغنية من خلال خدمة تقدمها أحد أكبر

شركات المحمول الكبرى في مصر، للاستماع إلى الأغنية من خلالها قبل طرحها رسمياً على أي منصة غنائية أخرى.

يذكر أن دياب قد طرح حديثاً أغنية "أهي أهي " بمشاركة المغنية اليونانية "إيريني بابادوبلو"، عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور طرحها، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.

https://www.instagram.com/p/CGxBEsuH1SY/