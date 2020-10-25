شاهد.. كريم قاسم من العرض الأول لفيلم the Furnace

شارك الفنان كريم قاسم متابعيه صورة جديدة له من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"كريم" صورة له من العرض الاول لفيلم the Furnace للفنان أحمد مالك ، وعلق عليها قائلاً:"من العرض الأول لفيلم the

Furnace"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من

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أكتوبر.

الجدير يالذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.