شارك الفنان كريم قاسم متابعيه صورة جديدة له من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"كريم" صورة له من العرض الاول لفيلم the Furnace للفنان أحمد مالك ، وعلق عليها قائلاً:"من العرض الأول لفيلم theFurnace"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي الموافق 23 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من
الجدير يالذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى.
وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كريم قاسم من العرض الأول لفيلم the Furnace لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.