كريم قاسم عن تجربته مع فيروس "كورونا": كنت حاسس إني هموت.. وتعلمت حاجات كتير

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصي الشاب كريم قاسم عن تجربته مع فيروس "كورونا"، والذي أصيب به من فترة وشفي منه.

كريم قال، في لقائه ببرنامج ET بالعربي، خلال حضوره مهرجان الجونة السينمائي: "طبعا كان فيه يومين صعبين جداً، وطبعا الجانب النفسي كان صعب، لأنه الواحد مكنش فاهم ساعتها الموضوع وحاسس أنه هيموت".

وأضاف أنه تعلم من هذه التجربة أشياءا كثيرة، حيث قال: "الحمد لله تعلمت كتير من التجربة، وبقى عندي تقدير للحاجات المهمة زي الصحة، والأهل والناس اللي فعلا بييحبوك،.يعني فيه منها شيء إيجابي طلعت منه في الآخر".

يذكر أن الفنان كريم قاسم كان قد أعلن إصابته بفيروس "كورونا" نهاية شهر رمضان الماضي، وظل شهر كامل في العزل المنزلي.