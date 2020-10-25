كريم عبدالعزيز ينتهي من "كيرة والجن" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يستكمل الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز تصوير فيلمهم الجديد "كيرة والجن"، وذلك في إحدى الاستديوهات المبني خصيصا فيها ديكور للعمل، الذي تعود أحداثه لحقبة ترجع إلى مائة عام للوراء.

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير 70% من أحداثه، ويتبقى لهم عدد من المشاهد سيتم تصويرها في خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من تصوير العمل بالكامل في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم يتم البدء في مونتاجه ومكساجه، حتى يكون جاهزا للعرض في الموسم السينمائي لنصف العام المقبل كما حدد له.

"كيرة والجن" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز كلا من الفنانين، هند صبرى، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وآخرين، كما يظهر خلال أحداثه عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي قام بتحويلها لسيناريو سينمائي، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصرى في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان هذه الثورة، كما يكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي حتى عام 1924.