شاهد.. صفاء جلال تعوض غيابها عن الجونة بصور على السجادة الحمراء: أي تماحيك

رنا صلاح الدين - عوضت الفنانة المصرية صفاء جلال غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي، بمجموعة صور ظهرت فيها على السجادة الحمراء.

صفاء تألقت في الصور بفستان أسود مخملي طويل مع أكمام طويلة، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة، وتزينت بمكياج كثيف ومجوهرات مميزة.

الفنانة المصرية أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: " ريد كاربت بس مش الجونه أي تماحيك".

يذكر أن مهرجان الجونة تغيب عنه عدد كبير من النجوم، ومنهم منى زكي، نيللي كريم، هند صبري، درة، محمد رمضان، محمد هنيدي، ريهام عبدالغفور، وغيرهم.