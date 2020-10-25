رنا صلاح الدين - تألقت الفنانة المصرية ريم مصطفى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض رقيق، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة. ريم مصطفى ريم مصطفى استعرضت إطلالتها من خلال مجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "البساطة ليست اتجاهاً جديداً". ريم مصطفى Advertisements الفنانة المصرية أضافت: "لقد كانت مصدر إلهام للفنانين والشعراء والفلاسفة وأصحاب الرؤى والقادة ..البساطة هي الكلمة الأساسية لكل الأناقة الحقيقية". ريم مصطفى يذك أن يم مصطفى تنتظر عرض فيلم "العنكبوت"، والذي تشارك به إلى جانب النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، وغيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ريم مصطفى عن بساطة إطلالتها في افتتاح مهجان الجونة: الأناقة الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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