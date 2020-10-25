صور| السبب الحقيقي لغياب نيللي كريم عن مهرجان الجونة "حفل زفاف"

رنا صلاح الدين - تغيبت الفنانة المصرية نيللي كريم عن حضور مهرجان الجونة في دورته الرابعة، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وذلك على الرغم من أنها قد اعتادت على الحضور السنوات الماضية.

نيللي كشفت سبب غيابها بشكل غير مباشر، حيث نشت مجموعة صور لها من حفل زفاف إحدى صديقاتها، حيث يبدو أنها فضلت الانتظار في القاهرة لحضور حفل زفاف صديقتها.

نيللي كريم

الفنانة المصرية أطلت في الحفل بجامبسوت أسود مكشوف عند منطقة البطن، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

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نيللي كريم

كما أن هناك سبب آخر منع نيللي من حضور المهرجان، وهو بدء تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمخرج محمد سامى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله.

نيللي كريم