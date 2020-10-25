أصالة تهنئ ماجد المهندس بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قالت له؟

رنا صلاح الدين - وجهت النجمة السورية أصالة نصري، رسالة تهنئة إلى الفنان ماجد المهندس، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 25 أكتوبر.

وكتبت أصالة، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"كل سنة والمهذب والصديق النجم المحبوب ماجد المهندس بخير وبصحة ونجاح وتبقى لنا إبتسامتك المفرحة بتزين الدنيا وتطمن".

اصالة

ومن جانب ماجد المهندس، وجه رسالة شكر لكل من قدم له التهنئة، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر":"شكرا على تهانيكم جميعا الله يخليكم يا سبب سعادتي".

Advertisements

ماجد المهندس

على جانب آخر طرحت النجمة أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.