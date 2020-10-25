أصالة تعلق على صورة جومانا مراد وزوجها في مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة السورية جومانا مراد، بصحبة زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، على حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت النجمة السورية أصالة نصري، على صورة جومانا مع زوجها في حفل الافتتاح على الريد كاربت، ونشرتها عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"أكيد اكيد ما في أحلى وما في أطيب من جومانا وربيع، الله يحفظ قلبكم".

اصالة

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وحضر حفل افتتاح الدورة الرابعة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا وبشرى وخالد الصاوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي وريم مصطفى وآسر ياسين وكندة علوش وزوجها عمرو يوسف وأروى جودة وأحمد مالك ولبلبة، وغيرهم من الفنانين.

على جانب آخر طرحت النجمة أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.