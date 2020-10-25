فيلمان حسن الرداد بديل فيهم لنجمان أخرين.. تعرف عليهم

رنا صلاح الدين - تعاقد مؤخرا الفنان حسن الرداد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي يقوم بإخراجه ماندو العدل وينتجه أحمد السبكي، وذلك بالرغم من إن حسن الرداد متعاقد بالفعل على القيام ببطولة فيلم أخر وهو "أهل الكهف"، الذي يخرجه عمرو عرفة، وينتجه أحمد السبكي أيضا، والعملين من تأليف أيمن بهجت قمر.

والملفت في ذلك هو إن العملين كان لهم بطل أخر غير حسن الرداد، وبعد إنسحاب البطل جاء الرداد بديلا له.

ففي فيلم "اهل الكهف"سنجد أن البطل الرئيسي له كان الفنان أحمد عز، وكان سيشاركه في البطولة عدد من النجوم منهم، أمير كرارة، وشريف منير، ومصطفى خاطر، ومنى زكي، وبعد ذلك انسحب عز وهذا أدى إلى إنسحاب الآخرين، وهو ما جعل منتج العمل أحمد السبكي يعرضه على الرداد، الذي وافق وتعاقد عليه، وكان من المفترض أن يبدأ الرداد تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث كان حدد المخرج عمرو عرفة الأماكن الذي سيبدأ التصوير فيها، إضافة إلى إنه استقر على دولة المغرب ليصور فيها المشاهد المطلوب تصويرها في دولة أخرى خارج مصر.

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وبعد انسحاب الفنان هاني سلامة من بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" قام منتجه أحمد السبكي بعرضه على حسن الرداد، الذي وافق وتعاقد عليه.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادره داخل شركة المنتج أحمد السبكي، إن الرداد اتفق معه على تأجيل فيلم "أهل الكهف"، وسيبدأ في تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" أولا، ووافق السبكي لرغبته في عرض فيلم "تحت تهديد السلاح" خلال الموسم السينمائي لنصف العام المقبل.

يذكر أن الفنان حسن الرداد يعرض له في السينمات حاليا فيلم "توأم روحي"، الذي يشاركه في بطولته الفنانتين، أمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد، واتلفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.