جمال سليمان يبدأ تصوير "الحرير المخملي" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يبدأ الفنان جمال سليمان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "الحرير المخملي"، وذلك في خلال الأسبوع المقبل.

العمل تدور أحداثه في فترة ما بين التسعينات وحتى الألفينات، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة أميمة عز الدين، وتحول لسيناريو وحوار من خلال ورشة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

ويجسد الفنان جمال سليمان خلال أحداث المسلسل شخصية أب ديكتاتور، إضافة إلى إنه غني غناء فاحش ويعيش في قصر كبير يقطن في محافظة المنصورة، ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب شدته معهم.

يذكر أن الفنان جمال سليمان أطل على جمهوره في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، الذي شاركه بطولته عدد كبير من الفنانين في الخليج ومنهم، نادين خورى، وباسم ياخور، وسولاف معمار، ودرة، وهبة نور، وسامر المصرى، وقيس شيخ نجيب، وجينى إسبر، ورنا أبيض، وآخرين، ومن تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.