بسبب عمرو دياب.. تركي آل الشيخ يتدخل لإنهاء الخلاف بين عمرو مصطفى وتامر حسين

رنا صلاح الدين - كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن خلافه مع الملحن والفنان عمرو مصطفى، عندما حل ضيفًا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وقال تامر خلال تواجده بالبرنامج:"أنا حاليا على خلاف مع عمرو مصطفى على المستوى الشخصي، اتهمني بالباطل وتحدث معي بعد أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وقالي مش عاوزك تدي الأغاني اللي كتبتها للهضبة وبالفعل كلمت عمرو دياب وقالي موافق، وبالفعل فضلت عمرو مصطفى على الهضبة".

وبعد حديث تامر حسين عن خلافه مع عمرو، حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة على التدخل لإنهاء الخلاف بينهما، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التديونات القصيرة "تويتر":"اتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً".

تركي آل الشيخ

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وسرعان ما تجاوب عمرو مصطفى، ورد عليه من خلال حسابه على "تويتر"، قائلًا:"الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا" .

عمرو مصطفى

ومن جانب تامر حسين، رد قائلًا:"انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايماً سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير".

تامر حسين