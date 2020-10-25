بالصور.. جلسة تصوير رومانسية لروجينا وأشرف زكي على هامش افتتاح مهرجان الجونة

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وذلك على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.
روجينا واشرف زكي
روجينا وأشف زكي ظهرا في الجلسة بنفس لإطلالتيهما في حفل الافتتاح، حيث تألقت الفنانة بفستان طويل باللون النبيتي، وتركت شعرها القصير منسدلا ، وتزينت بمجوهرات مميزة.
روجينا واشرف زكي
بينما أطل أشرف زكي ببذلة سوداء أنيقة، وقد ظهرا في الجلسة بلقطات رومانسية مميزة، كشفت عن قوة مشاعر الحب بينهما.
روجينا واشرف زكي
يذكر أن الفنانة المصرية روجينا متزوجة من الفنان أشرف زكي منذ سنوات طويلة، ورزقت منه بابنتين هما: "مايا، ومريم".
روجينا واشرف زكي
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