منة شلبي بطلة حكاية محمد شاكر خضير في "نمرة اتنين"

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة منة شلبي على القيام ببطولة إحدى حكايات مسلسل "نمرة اتنين"، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وبدأت منة تصوير عدد من مشاهدها في الحكاية بالفعل، حيث إنها تتعاون خلالها مع المخرج محمد شاكر خضير، وقامت بتصوير عدد من المشاهد في الديكور المخصص لهذه الحكاية، التي لم يستقر فريق عملها على أسم لها حتى الأن.

مسلسل "نمرة اتنين" تم تصويره في 6 دول عربية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم، منى زكي، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وأروى جودة، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعمرو يوسف، وماجد الكدواني، وأحمد مالك، وأسر ياسين، وأحمد السعدني، وإياد نصار، واللبناني عادل كرم، وآخرين، ويشارك فى إخراجه عدد من المخرجين وهم، طارق العريان، ويسري نصر الله، وتامر محسن، وهانى خليفة، وهادى الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآخرين، ويشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدى، وسارة طيبة، وسما عبد الخالق.

"نمرة اتنين" مقرر عرضه بداية من يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

يذكر أن الفنانة منة شلبي انتهت من تصوير فيلمها الجديد "النمس والإنس"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنانين، محمد هنيدي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وآخرين، ومن تأليف كريم حسسن بشير، وإخراج شريف عرضه، ومن المقرر عرضه في خلال الفترة المقبلة.